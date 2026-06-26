Donna senza vita in casa nel Salernitano, ha segni sul collo

26/06/2026 Cronaca Nessun commento
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Saranno le indagini di carabinieri e Procura a fare luce sulla morte di una donna di 56 anni deceduta in nottata nella sua abitazione di via Di Florio, a Nocera Inferiore.

La salma è stata sequestrata ed è stata disposta l’autopsia. Sul corpo della donna sarebbero stati riscontrati segni sospetti all’altezza del collo. A lanciare l’allarme è stato il compagno, un uomo di 70 anni, ascoltato a lungo dagli investigatori.

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Al momento tutte le ipotesi sono ritenute valide, compresa quella di una morte per cause violente.

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AUTORE

Pierpaolo Fasano

Giornalista pubblicista dal 2014, anno in cui ho iniziato a lavorare per Radio Alfa dopo un'esperienza biennale come autore per Radio KissKiss e prima ancora come speaker per Unis@und Webradio. Laureato e specializzato in Lettere Moderne dal 2011, svolgo anche la professione di docente. Le mie passioni: musica e lettura.

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