Donna salvata da shock anafilattico all’ospedale di Polla, la testimonianza della figlia

“La rapidità dei medici ci ha ridato nostra madre”. Con queste parole la famiglia della donna residente a Buccino colpita da shock anafilattico l’11 settembre ha voluto ringraziare il personale dell’ospedale “Luigi Curto” di Polla. La paziente, arrivata in arresto cardiaco al pronto soccorso dopo essere stata trasportata d’urgenza dal marito e dalla figlia, è stata rianimata grazie al lavoro congiunto degli operatori del pronto soccorso e della rianimazione. Un intervento tempestivo che le ha salvato la vita. Oggi è fuori pericolo.
Ne abbiamo parlato con la figlia della donna
Ascolta
La testimonianza della figlia
