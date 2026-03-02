Donna rapinata e minacciata con una pistola in una casa vacanza a Salerno. Ingenito: “Serve maggiore sicurezza”

“Siamo allarmati e siamo preoccupati per la recrudescenza dei fenomeni di criminalità nel centro storico di Salerno”. Lo ha dichiarato in diretta a Radio Alfa, il presidente dell’ABBAC Campania, Agostino Ingenito, intervenuto per commentare l’episodio criminale accaduto nella notte tra mercoledì e giovedì nel centro storico di Salerno.
Una turista, ospite in un appartamento di via Masuccio Salernitano, è stata rapinata da tre persone che hanno fatto irruzione all’interno della struttura ricettiva mentre la signora dormiva, puntandole una pistola contro.
“Siamo consapevoli delle difficoltà operative delle forze dell’ordine – ha detto Ingenito – sappiamo che non possono essere ovunque ma è necessario avere maggiore sicurezza. soprattutto in questo momento storico. La stagione sta per iniziare e la situazione geopolitica sta già creando molte ansie per il futuro”
