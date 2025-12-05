Donna di Atena Lucana perde la vita in un incidente stradale, ferite 4 persone

05/12/2025 Cronaca Nessun commento
Banca di Credito Cooperativo Monte Pruno

Incidente mortale ieri sera tra Atena Lucana e Sala Consilina. Ha perso la vita una donna di 74 anni coinvolta in uno scontro frontale avvenuto in una strada interna che mette in collegamento la Statale 19 con la Statale 598.

La donna di Atena Lucana, Carmela Langone, è deceduta poco dopo l’impatto, ferite altre quattro persone. La pensionata era in auto con la figlia. La ricostruzione è affidata ai Carabinieri.

Nola Ferramenta Sala Consilina Salerno Colleferro
Unisciti gratis al canale WhatsApp di Radio Alfa, per ricevere le nostre notizie in tempo reale. Ci trovi anche su Google News.
Se trovi interessante questo articolo, condividilo sui tuoi social e segui Radio Alfa anche su FacebookInstagram, X e YouTube.
Non esitare a lasciare un tuo commento ai nostri articoli.

Super Fibra 1000 Mega Open Fiber

AUTORE

Pino D'Elia

La radio è stata da sempre la mia passione iniziando l'esperienza da giovanissimo con un programma su una piccola radio del mio paese. È diventato il mio lavoro quando sono approdato a Radio Alfa nel 1991. Giornalista professionista dal 2010, conduco programmi di informazione e approfondimento. Nel tempo libero amo scoprire posti nuovi soprattutto piccoli borghi da fotografare. Amo le commedie teatrali e i documentari sulla natura e la scienza.

Notizie correlate

Lascia un Commento