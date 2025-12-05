Donna di Atena Lucana perde la vita in un incidente stradale, ferite 4 persone

Incidente mortale ieri sera tra Atena Lucana e Sala Consilina. Ha perso la vita una donna di 74 anni coinvolta in uno scontro frontale avvenuto in una strada interna che mette in collegamento la Statale 19 con la Statale 598.
La donna di Atena Lucana, Carmela Langone, è deceduta poco dopo l’impatto, ferite altre quattro persone. La pensionata era in auto con la figlia. La ricostruzione è affidata ai Carabinieri.
