Donazione e prelievo di organi, se ne discute a Salerno. A Radio Alfa Pierino di Silverio, Responsabile Centro Trapianti Regione Campania

A Salerno una tre giorni promossa dal Centro Regionale Trapianti Campania.
Da oggi a mercoledì 15 ottobre, al Grand Hotel Salerno, si tiene il 10° Corso TPM Campania per coordinatori alla donazione e al prelievo di organi e tessuti, promosso dal Centro Regionale Trapianti Campania. L’iniziativa riunirà oltre cento professionisti tra medici, infermieri e coordinatori aziendali per approfondire i processi di procurement, la diagnosi di morte encefalica, la comunicazione con le famiglie e l’organizzazione della rete trapiantologica.
Direttore scientifico del corso è Pierino Di Silverio, coordinatore regionale del CRT Campania e la partecipazione di docenti e relatori provenienti da tutte le regioni italiane e da istituzioni internazionali. Tre giornate di tavole rotonde, sessioni pratiche ed esercitazioni per rafforzare le competenze e promuovere una cultura della donazione sempre più condivisa e consapevole.
Ne abbiamo parlato con Pierino di Silverio Responsabile del Centro trapianti Regione Campania
Di Silverio su trapianti
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione.
