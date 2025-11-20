Donazione di organi, sabato convegno scientifico sul ruolo dei MGG

Sabato 22 novembre, alle ore 9.00, presso l’Ordine dei Medici e Odontoiatri di Salerno si terrà un convegno scientifico “Il ruolo del Medico di Medicina generale nel percorso di Donazione e Trapianto di organi, tessuti e cellule, nuove strategie di comunicazione”, evento organizzato del Coordinamento Territoriale Trapianti dell’ASL Salerno.
Sarà inoltre presentato, nell’occasione, il protocollo d’intesa stipulato dal Direttore Generale Gennaro Sosto, vice presidente nazionale di Federsanità, e dal Responsabile del Centro Regionale Trapianti Pierino De Silverio, che prevede importanti iniziative di formazione e sensibilizzazione rivolte alla cittadinanza e al personale delle anagrafi, unitamente all’istituzione di una task force di supporto e assistenza per gli operatori dell’anagrafe al momento del rilascio della carta d’identità.
Il 2025 segna una svolta epocale nel campo dei trapianti in Regione Campania grazie alla costituzione della nuova Rete Trapiantologica, che colloca la Campania tra le regioni più attive in donazioni organi con un + 36% di trapianti realizzati nel 2025, e un +96,2% di consensi alla donazione raccolti nelle Asl e nelle Aziende Ospedaliere, che si discosta con i dati di opposizione alla donazione organi e tessuti registrati all’anagrafe al rinnovo o all’emissione della carta d’identità.
Lo ha sottolineato a Radio Alfa Roberta Borrelli, Coordinamento Territoriale Trapianti dell’ASL Salerno.
