Il Natale è il momento della solidarietà, della vicinanza e soprattutto del dono.
E quale gesto può esserci più prezioso del donare il proprio sangue per salvare una vita? L’Associazione Donatori Volontari di Sangue del Cilento rilancia anche quest’anno la Donazione di Natale 2026, un’iniziativa in programma dall’1 al 31 dicembre, per sensibilizzare cittadini e donatori sull’importanza della donazione.
L’iniziativa coinvolge i centri di raccolta degli ospedali di Vallo della Lucania e Sapri.
Ne abbiamo parlato con il presidente dell’associazione, Tonino Casale
Ascolta
Tonino Casale su donazione sangue
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.
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