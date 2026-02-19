Donazione, al via nelle scuole “La vita è il dono più bello che ci sia” 

L’ASL Salerno in prima linea nella sensibilizzazione circa la donazione di organi, tessuti e cellule, nell’ambito del progetto promosso dal Centro Regionale Trapianti della Campania per l’anno scolastico 2025/2026 dal titolo “la vita è il dono più bello che ci sia”.
L’attività si svolge su tutto il territorio campano presso gli istituti scolastici secondari di secondo grado per gli alunni delle 4 e 5. In programma due filoni di attività. Una di formazione scuola-lavoro che prevede 4 incontri, e una che prevede singole giornate con l’obiettivo di sensibilizzare i giovani sul delicato tema della donazione di organi e tessuti e cellule. Si stima che per questo anno scolastico gli studenti raggiunti su tutto il territorio campano saranno circa 5000.
Il gruppo di lavoro è coordinato dalla responsabile del CTT Roberta Borrelli, nostra ospite in collegamento telefonico.
Ascolta
roberta su donazione
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.
|Unisciti gratis al canale WhatsApp di Radio Alfa, per ricevere le nostre notizie in tempo reale. Ci trovi anche su Google News.
Se trovi interessante questo articolo, condividilo sui tuoi social e segui Radio Alfa anche su Facebook, Instagram, X e YouTube.
Non esitare a lasciare un tuo commento ai nostri articoli.