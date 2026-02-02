Domenica al museo, ottima performance per il sito archeologico di Paestum-Velia

Domenica al museo. L’iniziativa conferma la centralità della Campania nel panorama culturale nazionale.
Oltre ai numeri enormi del sito di Pompei, della Reggia di Caserta e del Museo Archeologico Nazionale di Napoli, fanno registrare ottime performance anche i siti del salernitano.
In particolare, il Parco Archeologico di Paestum e Velia ha fatto segnare 1724 accessi.Un ottimo risultato che è concreto segnale di un interesse mai tramontato per i templi dorici di Paestum e l’area archeologica di Velia.
