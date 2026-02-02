Domenica al museo, ottima performance per il sito archeologico di Paestum-Velia

02/02/2026 Cultura, Primo Piano Nessun commento
Domenica al museo. L’iniziativa conferma la centralità della Campania nel panorama culturale nazionale. 

Oltre ai numeri enormi del sito di Pompei, della Reggia di Caserta e del Museo Archeologico Nazionale di Napoli, fanno registrare ottime performance anche i siti del salernitano.

In particolare, il Parco Archeologico di Paestum e Velia ha fatto segnare 1724 accessi.Un ottimo risultato che è concreto segnale di un interesse mai tramontato per i templi dorici di Paestum e l’area archeologica di Velia. 

