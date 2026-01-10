Domani si vota per il Consiglio provinciale. Ecco una riflessione del sindaco di Pellezzano, Francesco Morra

Domani si vota per il Consiglio provinciale. Abbiamo raccolto una riflessione da parte del sindaco di Pellezzano, Francesco Morra.
Sono 2.023 i sindaci e i consiglieri comunali chiamati alle urne, domani, per il rinnovo del Consiglio provinciale di Salerno. Non e’ prevista l’elezione del presidente della Provincia, che resta l’attuale sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli. Si tratta di elezioni di secondo livello e, infatti, al seggio costituito presso la sede di palazzo Sant’Agostino, sede dell’Ente Provincia, potranno recarsi solo gli amministratori dei Comuni del Salernitano. Le operazioni di voto si svolgeranno dalle 8.00 alle 20. Sei le liste in campo per eleggere 16 consiglieri.
Ecco una riflessione da parte del sindaco di Pellezzano, Francesco Morra.
È la terza volta che sono candidato in un’elezione di , dove a decidere sono solo sindaci e consiglieri comunali dei 158 Comuni.
E continuo a pensare che questo sia uno dei meccanismi più della nostra democrazia, nei quali si insinuano anche che nulla hanno a che fare con il merito, il consenso dei cittadini o il lavoro sui territori. A pesare davvero sono i partiti, i “sistemi”, gli equilibri interni di una classe dirigente spesso lontana dalla realtà.
Uno degli errori politici più gravi è stato la legge Delrio, voluta dal Partito Democratico durante il governo Matteo Renzi: era il tempo dei “rottamatori” e del “populismo vero”.
Una riforma che ha svuotato le Province senza superarle, trasformandole in enti deboli, senza risorse e senza una reale legittimazione democratica. Non a caso quella scelta è stata bocciata anche nel referendum costituzionale.
In questi anni ho cercato di rappresentare ’ .
Forse ci sono riuscito, forse un po’ meno. Ma, come sempre, ’ .
Su questo tema dovremmo avere il coraggio di aprire una .
Capisco le difficoltà: mancano risorse, è complicato ricostruire competenze e personale. Ma almeno una cosa è indispensabile: .
Ridare la scelta, la partecipazione, la dignità democratica alle istituzioni.
Perché senza voto popolare la democrazia si svuota. E diventa solo una procedura, non più una scelta.
