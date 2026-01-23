Domani la stipula dell’accordo tra ministeri e comuni aderenti alla “Carta di Amalfi”

Sarà siglato domani a Milano l’accordo che istituisce il tavolo interistituzionale per la gestione dei flussi turistici tra i Ministeri e i Comuni aderenti alla “Carta di Amalfi”, a coronamento del terzo Forum Internazionale sul Turismo, promosso dal Ministero del Turismo in collaborazione con Enit sul tema “Undertourism, la sfida dell’Italia da scoprire”.
L’accordo è volto a rafforzare il coordinamento multilivello nella gestione, sostenibilità e sicurezza dei flussi turistici e nella tutela dei territori.
La finalità del tavolo interistituzionale, istituito presso il Ministero del Turismo, consisterà nell’incrementare la sostenibilità economica, sociale e ambientale del comparto turistico e della filiera di beni e servizi del turismo situati nei territori dei Comuni aderenti.
Coinvolti nel progetto i comuni salernitani di Amalfi, Praiano, Positano, Ravello, Castellabate e Pollica che hanno aderito alla “Carta di Amalfi per un nuovo rapporto tra destinazioni turistiche e comunità residenti”.
