Domani la stipula dell’accordo tra ministeri e comuni aderenti alla “Carta di Amalfi”

23/01/2026 Attualità, Primo Piano Nessun commento
Gruppo BCC ICCREA Magna Grecia

Sarà siglato domani a Milano l’accordo che istituisce il tavolo interistituzionale per la gestione dei flussi turistici tra i Ministeri e i Comuni aderenti alla “Carta di Amalfi”, a coronamento del terzo Forum Internazionale sul Turismo, promosso dal Ministero del Turismo in collaborazione con Enit sul tema “Undertourism, la sfida dell’Italia da scoprire”.

 L’accordo è volto a rafforzare il coordinamento multilivello nella gestione, sostenibilità e sicurezza dei flussi turistici e nella tutela dei territori. 

Gruppo BCC ICCREA Magna Grecia

La finalità del tavolo interistituzionale, istituito presso il Ministero del Turismo, consisterà nell’incrementare la sostenibilità economica, sociale e ambientale del comparto turistico e della filiera di beni e servizi del  turismo situati nei territori dei Comuni aderenti. 

Coinvolti nel progetto i comuni salernitani di Amalfi, Praiano, Positano, Ravello, Castellabate e Pollica che hanno aderito alla “Carta di Amalfi per un nuovo rapporto tra destinazioni turistiche e comunità residenti”.

Unisciti gratis al canale WhatsApp di Radio Alfa, per ricevere le nostre notizie in tempo reale. Ci trovi anche su Google News.
Se trovi interessante questo articolo, condividilo sui tuoi social e segui Radio Alfa anche su FacebookInstagram, X e YouTube.
Non esitare a lasciare un tuo commento ai nostri articoli.

 
Super Fibra 1000 Mega Open Fiber

AUTORE

Annavelia Salerno

Ho iniziato la mia esperienza giornalistica curando inizialmente l'ufficio stampa per enti e manifestazioni e successivamente collaborando con testate giornalistiche ed emittenti televisive. Giornalista professionista e direttore responsabile della testata giornalistica "Voci dal Cilento", dal 2007 sono entrata nella grande famiglia di Radio Alfa ricoprendo il ruolo di conduttrice e giornalista.

Lascia un Commento