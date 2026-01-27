DMO nel salernitano, duro monito del presidente di Confesercenti Provinciale Raffaele Esposito, oggi a Radio Alfa

Una lettera aperta alla rete Confesercenti del salernitano in merito alla Costituzione delle DMO. A firmarla il presidente di Confesercenti Provinciale Salerno Raffaele Esposito.
Una lettera che richiama tutti al rispetto dei ruoli. Dove si chiarisce che non piacciono le manie di protagonismo. Dove si richiama alla necessità di una partecipazione attiva, inclusiva e trasparente per le DMO di Salerno e la sua provincia che non deve essere un discorso legato a inutili protagonisti o fughe in avanti ma ad un processo partecipato condiviso, argomentato in maniera trasparente, seria e sincera. Abbiamo voluto capirne di più, in diretta oggi con ospite il presidente di Confesercenti Provinciale Salerno Raffaele Esposito
Ascolta
Esposito su DMO
