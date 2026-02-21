DMO, Federcepi: fondamentale che nascano dal basso

DMO, Federcepi: fondamentale che nascano dal basso.

Parlare di DMO in convegni – sia pur affollatissimi – è vacuo e infruttuoso: da tali eventi nulla consegue, o peggio si generano strutture avulse dal territorio, imposte dall’alto senza reale coinvolgimento delle comunità locali. È questa una deriva che rischia di vanificare le potenzialità di territori – come il Cilento, il Vallo di Diano – che scontano problemi infrastrutturali assolutamente prioritari e che allo stato precludono qualsiasi concreta e realistica DMO. Federcepi è quotidianamente impegnata sui territori per favorire la costituzione e l’organizzazione efficace delle Destination Management Organization (DMO), attraverso un lavoro capillare e concreto con le imprese locali, le amministrazioni e gli stakeholder del settore turistico. Questo approccio radicato garantisce risultati tangibili, lontani da iniziative prettamente teoriche o strumentali. «La DMO non è un’agenzia di viaggio o un’agenzia turistica finalizzata a vendere camere d’albergo – dichiara il vicepresidente nazionale di Federcepi, Antonio Lombardi – ma deve promuovere e vendere il territorio nella sua interezza: le sue ricchezze naturali, culturali, storiche e le peculiarità enogastronomiche, coinvolgendo attivamente imprese e residenti per uno sviluppo sostenibile e autentico». **Federcepi **invita tutti gli attori coinvolti a **privilegiare azioni concrete sul campo**, per trasformare le DMO in strumenti efficaci di valorizzazione territoriale. L’associazione resta disponibile per collaborazioni mirate, a beneficio delle imprese e delle comunità locali.

AUTORE

Lorenzo Peluso

Autore di alcuni saggi sui conflitti in Asia e Medio Oriente, giornalista embedded in Afghanistan, Iraq, Libano e Kosovo, da alcuni anni faccio parte della Redazione di Radio Alfa. Giornalista professionista e speaker, conferenziere ed esperto in politica estera, sono curatore del blog personale su Facebook "OreDodici di Lorenzo Peluso".

