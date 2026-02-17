DMO del Vallo di Diano, incontro preliminare alla Comunità Montana Vallo di Diano

Associazioni di addetti ai lavori, albergatori, guide turistiche ed amministratori locali erano presenti ieri, in quanto portatori di interessi, all’incontro preliminare per la costituzione di una Destination Management Organization (D.M.O.) del Vallo di Diano, Cilento e Sele-Tanagro.
Un percorso avviato già da qualche tempo ma che sta per giungere all’atteso traguardo della costituzione di un soggetto pubblico-privato per la pianificazione, promozione e valorizzazione turistica territoriale.
Antonio Pagliarulo, assessore al Turismo della Comunità Montana Vallo Diano vede finalmente avvicinarsi il traguardo di un lavoro durato anni. “Ci siamo quasi. Stasera incontro formidabile con tantissimi operatori di settore. Abbiamo illustrato il nostro progetto, che oggi non prevede solo la DMO Vallo di Diano, ma, piuttosto, una DMO di area vasta con i territori limitrofi del Cilento e Sele.Tanagro”.
Incassato l’apprezzamento ed il sostegno dei presenti, intervenuti attivamente per il buon esito della serata, Vittorio Esposito, presidente della Comunità montana Vallo di Diano, ha quindi concluso: “sicuramente la partecipazione è il sale della nascente DMO. Sono contento dell’ampia e variegata presenza di stasera. Siamo pronti, aspettiamo l’adesione definitiva degli altri territori per creare una nuova grande DMO nella Regione Campania”.
