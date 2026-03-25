Divieto di esercitare la professione sanitaria per due medici nel Salernitano. Accusato di truffa aggravata un terzo medico

Disposto il divieto di esercitare la professione sanitaria o parasanitaria, per un anno, nei confronti di due medici, indagati per truffa e falsità in atti pubblici commessa da pubblici ufficiali.
L’ordinanza, emessa dal giudice del Tribunale su richiesta della Procura, è stata eseguita dai finanzieri di Vallo della Lucania.
Dalle indagini è emerso che uno dei due medici eseguiva interventi chirurgici in una clinica privata convenzionata con il Sistema Sanitario Nazionale, nonostante fosse dipendente con caratteri di esclusività di un’azienda ospedaliera pubblica, ricevendo quindi un’indennità mensile suppletiva per complessivi 36.500 euro che è stata sequestrata. Inoltre avrebbe modificato la scheda di dimissione di un paziente aggiungendo l’avvenuta esecuzione di una seconda operazione chirurgica in realtà mai eseguita.
Il secondo medico, invece, primo operatore della sala operatoria presso una clinica privata, avrebbe redatto delle cartelle cliniche false senza riportare la presenza e l’attività professionale di tipo chirurgico svolta dal medico legato da rapporto di esclusività con la struttura sanitaria pubblica.
Nei confronti di un terzo medico è stato disposto invece il sequestro di circa 16mila euro per truffa aggravata poiché, nonostante fosse legato da un vincolo di esclusività con una struttura sanitaria pubblica fuori regione, avrebbe partecipato ad alcuni interventi chirurgici nella stessa clinica privata dal gennaio 2024 al marzo 2025.
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