Diversamente Liberi: a Radio Alfa Gianni Pignieri ricorda la funzione sociale della rivista con sede all’I.C.A.T.T

Proseguono le attività editoriali della rivista Diversamente Liberi, promossa da anni dall’associazione Mi girano le ruote di Vitina Maioriello, che ha la redazione all’interno del carcere di Eboli.
A Radio Alfa Gianni Pignieri uno dei volontari, ha voluto sottolineare la valenza di questo progetto e la sua importanza per il reinserimento delle persone detenute che fanno parte del progetto.
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pignieri
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.
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