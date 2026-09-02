Diversamente Liberi: a Radio Alfa Gianni Pignieri ricorda la funzione sociale della rivista con sede all’I.C.A.T.T

02/09/2026 Attualità, Primo Piano Nessun commento
Super Fibra 1000 Mega Open Fiber

Proseguono le attività editoriali della rivista Diversamente Liberi, promossa da anni dall’associazione Mi girano le ruote di Vitina Maioriello, che ha la redazione all’interno del carcere di Eboli. 

A Radio Alfa Gianni Pignieri uno dei volontari, ha voluto sottolineare la valenza di questo progetto e la sua importanza per il reinserimento delle persone detenute che fanno parte del progetto. 

Banca Magna Grecia Polizza Infortuni Protetti

Ascolta
pignieri
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.

Unisciti gratis al canale WhatsApp di Radio Alfa, per ricevere le nostre notizie in tempo reale. Ci trovi anche su Google News.
Se trovi interessante questo articolo, condividilo sui tuoi social e segui Radio Alfa anche su FacebookInstagram, X e YouTube.
Non esitare a lasciare un tuo commento ai nostri articoli.

 
Super Fibra 1000 Mega Open Fiber

AUTORE

Annavelia Salerno

Ho iniziato la mia esperienza giornalistica curando inizialmente l'ufficio stampa per enti e manifestazioni e successivamente collaborando con testate giornalistiche ed emittenti televisive. Giornalista professionista e direttore responsabile della testata giornalistica "Voci dal Cilento", dal 2007 sono entrata nella grande famiglia di Radio Alfa ricoprendo il ruolo di conduttrice e giornalista.

Lascia un Commento