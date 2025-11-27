Distretto Diffuso del Commercio nel Vallo di Diano. Il punto con Vincenzo Quagliano, coordinatore del D.D.C.

27/11/2025 Attualità, Economia, Politica, Primo Piano Nessun commento
Banca di Credito Cooperativo Monte Pruno

Le attività del Distretto Diffuso del Commercio nell’area interna del Vallo di Diano. Un’iniziativa progettuale che mira ad una strategia per la nuova infrastruttura immateriale sovracomunale nell’area della Comunità Montana Vallo di Diano. 

Se ne discuterà domani, venerdì 28 novembre 2025, dalle 17:00 alle 19:00 presso la sede della Comunità Montana a Padula, nel workshop “La Nuova Imprenditoria & l’Area Interna del Vallo di Diano“. Ne abbiamo parlato in diretta con Vincenzo Quagliano, coordinatore del D.D.C., che esporrà i programmi, le attività e il “Contest sulla Silver Economy” promosso dal Distretto. Ecco l’intervista
Ascolta
Quagliano su Vallo
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.

Nola Ferramenta Sala Consilina Salerno Colleferro

Unisciti gratis al canale WhatsApp di Radio Alfa, per ricevere le nostre notizie in tempo reale. Ci trovi anche su Google News.
Se trovi interessante questo articolo, condividilo sui tuoi social e segui Radio Alfa anche su FacebookInstagram, X e YouTube.
Non esitare a lasciare un tuo commento ai nostri articoli.

 
Super Fibra 1000 Mega Open Fiber

AUTORE

Lorenzo Peluso

Autore di alcuni saggi sui conflitti in Asia e Medio Oriente, giornalista embedded in Afghanistan, Iraq, Libano e Kosovo, da alcuni anni faccio parte della Redazione di Radio Alfa. Giornalista professionista e speaker, conferenziere ed esperto in politica estera, sono curatore del blog personale su Facebook "OreDodici di Lorenzo Peluso".

Lascia un Commento