Distretto Diffuso del Commercio nel Vallo di Diano. Il punto con Vincenzo Quagliano, coordinatore del D.D.C.

Le attività del Distretto Diffuso del Commercio nell’area interna del Vallo di Diano. Un’iniziativa progettuale che mira ad una strategia per la nuova infrastruttura immateriale sovracomunale nell’area della Comunità Montana Vallo di Diano.
Se ne discuterà domani, venerdì 28 novembre 2025, dalle 17:00 alle 19:00 presso la sede della Comunità Montana a Padula, nel workshop “La Nuova Imprenditoria & l’Area Interna del Vallo di Diano“. Ne abbiamo parlato in diretta con Vincenzo Quagliano, coordinatore del D.D.C., che esporrà i programmi, le attività e il “Contest sulla Silver Economy” promosso dal Distretto. Ecco l’intervista
