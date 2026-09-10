Distretto del Commercio nel Vallo di Diano.Il punto con il Presidente dell’Assemblea, Antonio Pagliarulo

10/09/2026 Attualità, Economia, Politica, Primo Piano Nessun commento
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Il Distretto Territoriale Diffuso del Commercio dell’Area Interna Vallo di Diano si prepara a un passaggio chiave per il proprio futuro. 

Domani, venerdì 11 settembre, alle ore 17:30, presso la sede della Comunità Montana a Padula, in Località Vascella, l’Assemblea Ordinaria dei soci. Un tavolo di confronto strategico che vedrà riuniti i 56 componenti della struttura, tra cui 15 Comuni del comprensorio e 41 realtà tra imprese, associazioni datoriali ed enti di formazione. A presiedere i lavori saranno il Presidente dell’Assemblea, Antonio Pagliarulo vice presidente della Comunità Montana, e il Presidente del Distretto, il dottor Amedeo De Maio. All’ordine del giorno ci sono nodi cruciali: la proposta di proroga del Distretto, la Governance, l’ingresso di nuovi soci e, soprattutto, una visione unitaria per lo sviluppo dell’intera area interna. Il Coordinatore Vincenzo Quagliano illustrerà anche i dettagli operativi del programma esecutivo di start-up. Ne abbiamo parlato in diretta con il Presidente dell’Assemblea, Antonio Pagliarulo
Ascolta
Pagliarulo su distretto commerciale
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.

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AUTORE

Lorenzo Peluso

Autore di alcuni saggi sui conflitti in Asia e Medio Oriente, giornalista embedded in Afghanistan, Iraq, Libano e Kosovo, da alcuni anni faccio parte della Redazione di Radio Alfa. Giornalista professionista e speaker, conferenziere ed esperto in politica estera, sono curatore del blog personale su Facebook "OreDodici di Lorenzo Peluso".

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