Distretto del Commercio nel Vallo di Diano.Il punto con il Presidente dell’Assemblea, Antonio Pagliarulo

Il Distretto Territoriale Diffuso del Commercio dell’Area Interna Vallo di Diano si prepara a un passaggio chiave per il proprio futuro.
Domani, venerdì 11 settembre, alle ore 17:30, presso la sede della Comunità Montana a Padula, in Località Vascella, l’Assemblea Ordinaria dei soci. Un tavolo di confronto strategico che vedrà riuniti i 56 componenti della struttura, tra cui 15 Comuni del comprensorio e 41 realtà tra imprese, associazioni datoriali ed enti di formazione. A presiedere i lavori saranno il Presidente dell’Assemblea, Antonio Pagliarulo vice presidente della Comunità Montana, e il Presidente del Distretto, il dottor Amedeo De Maio. All’ordine del giorno ci sono nodi cruciali: la proposta di proroga del Distretto, la Governance, l’ingresso di nuovi soci e, soprattutto, una visione unitaria per lo sviluppo dell’intera area interna. Il Coordinatore Vincenzo Quagliano illustrerà anche i dettagli operativi del programma esecutivo di start-up. Ne abbiamo parlato in diretta con il Presidente dell’Assemblea, Antonio Pagliarulo
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Pagliarulo su distretto commerciale
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.
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