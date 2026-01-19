Dissuasori di velocità e passi carrabili abusivi scoperti a Salerno, sanzionati anche i furbi della ZTL. Il punto con Sollazzo (Il Mattino)

A Salerno scoperti dei dissuasori di velocità artigianali installati abusivamente così come abusivamente sono stati piazzati dei falsi passi carrabili nel centro storico cittadino. I responsabili sono stati scoperti e multati.
Giro di vite, come riporta oggi il Mattino, anche contro i “furbetti” delle targhe auto coperte per impedire l’identificazione delle vetture, che sfrecciano nelle zone a traffico limitato del centro storico. La Polizia municipale è riuscita nello scopo di stroncare questo fenomeno.
Il bilancio è di 16 sanzioni per occultamento della targa, due veicoli sequestrati perché completamente privi di copertura assicurativa e circa 60 verbali elevati in pochi giorni per sosta e transito non consentito nella Ztl del centro storico. I blitz hanno interessato alcuni dei punti più delicati e frequentati del centro storico: largo San Petrillo, largo Abate Conforti, via Duomo, piazza don Enzo Quaglia, via Tasso, largo Campo e via Porta Catena. Abbiamo commentato questi interventi con il collega del Mattino di Salerno, Gianluca Sollazzo.
