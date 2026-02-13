Dissesto idrogeologico, territorio salernitano fragile ma scarseggia la manutenzione. Il punto con Pino Bicchielli (Commissione parlamentare d’inchiesta)

13/02/2026 Attualità, Primo Piano Nessun commento
Banca di Credito Cooperativo Monte Pruno

“Il dissesto idrogeologico resta tra le principali emergenze strutturali della città di Salerno e anche della sua provincia”. E’ quanto ha dichairato il deputato Pino Bicchielli, presidente della Commissione parlamentare d’inchiesta sul rischio idrogeologico e sismico, in relazione alle frane e crolli vari tra la città capoluogo, la costiera amalfitana e il resto della provincia.

Ieri pomeriggio, circa 50 metri cubi di detriti si sono distaccati dal costone roccioso a Vietri sul Mare, alla frazione Marina provocando lo sgombero precauzionale di sei nuclei familiari e la chiusura della sovrastante statale amalfitana in via precauzionale in attesa di un’ispezione nella giornata di oggi. La frana si è arrestata a ridosso di un fabbricato alla base del versante, sfondando il muro di un bagno. Sul posto ieri si è recato anche il Direttore generale della Protezione Civile regionale, Italo Giulivo, per un sopralluogo immediato, unitamente ai tecnici del Genio Civile di Salerno. La Protezione Civile regionale è in stretto raccordo con il Comune di Vietri sul Mare e con i Vigili del Fuoco.

Gruppo BCC ICCREA Magna Grecia Mutuo Casa

Oggi, l’assessora regionale alla Protezione civile, Zabatta, parteciperà al Centro Coordinamento Soccorsi convocato, alle 11, in Prefettura per fare il punto sulle ulteriori azioni da intraprendere. 

Questa mattina, in diretta è intervenuto l’onorevole Bicchielli che ha posto l’attenzione sulla mancata manutenzione, ordinaria e straordinaria.
Ascolta
Pino Bicchielli su rischio idrogeologico
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.

Unisciti gratis al canale WhatsApp di Radio Alfa, per ricevere le nostre notizie in tempo reale. Ci trovi anche su Google News.
Se trovi interessante questo articolo, condividilo sui tuoi social e segui Radio Alfa anche su FacebookInstagram, X e YouTube.
Non esitare a lasciare un tuo commento ai nostri articoli.

 
Super Fibra 1000 Mega Open Fiber

AUTORE

Pino D'Elia

La radio è stata da sempre la mia passione iniziando l'esperienza da giovanissimo con un programma su una piccola radio del mio paese. È diventato il mio lavoro quando sono approdato a Radio Alfa nel 1991. Giornalista professionista dal 2010, conduco programmi di informazione e approfondimento. Nel tempo libero amo scoprire posti nuovi soprattutto piccoli borghi da fotografare. Amo le commedie teatrali e i documentari sulla natura e la scienza.

Notizie correlate

Lascia un Commento