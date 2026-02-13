Dissesto idrogeologico, territorio salernitano fragile ma scarseggia la manutenzione. Il punto con Pino Bicchielli (Commissione parlamentare d’inchiesta)

“Il dissesto idrogeologico resta tra le principali emergenze strutturali della città di Salerno e anche della sua provincia”. E’ quanto ha dichairato il deputato Pino Bicchielli, presidente della Commissione parlamentare d’inchiesta sul rischio idrogeologico e sismico, in relazione alle frane e crolli vari tra la città capoluogo, la costiera amalfitana e il resto della provincia.
Ieri pomeriggio, circa 50 metri cubi di detriti si sono distaccati dal costone roccioso a Vietri sul Mare, alla frazione Marina provocando lo sgombero precauzionale di sei nuclei familiari e la chiusura della sovrastante statale amalfitana in via precauzionale in attesa di un’ispezione nella giornata di oggi. La frana si è arrestata a ridosso di un fabbricato alla base del versante, sfondando il muro di un bagno. Sul posto ieri si è recato anche il Direttore generale della Protezione Civile regionale, Italo Giulivo, per un sopralluogo immediato, unitamente ai tecnici del Genio Civile di Salerno. La Protezione Civile regionale è in stretto raccordo con il Comune di Vietri sul Mare e con i Vigili del Fuoco.
Oggi, l’assessora regionale alla Protezione civile, Zabatta, parteciperà al Centro Coordinamento Soccorsi convocato, alle 11, in Prefettura per fare il punto sulle ulteriori azioni da intraprendere.
Questa mattina, in diretta è intervenuto l’onorevole Bicchielli che ha posto l’attenzione sulla mancata manutenzione, ordinaria e straordinaria.
