Dissesto idrogeologico, attenzione alta con le piogge incessanti. Il Comitato Etica, Vivibiltà e Salute di Angri scrive alla Regione

Le piogge intense di queste ultime ore destano forte preoccupazione anche nel territorio dell’Agro Sarnese Nocerino, notoriamente fragile ed esposto a un grave dissesto idrogeologico.
E’ quanto ha dichiarato Agostino Ingenito, coordinatore del Comitato “Etica, Vivibilità e Salute”, di Angri, che chiede verifiche ed interventi in una nota inviata al presidente della Regione Campania, Fico, ai consiglieri regionali e ai sindaci.
Nello specifico si chiede di accertare se siano attivi e pienamente funzionanti tutti gli strumenti di rilievo pluviometrico nelle aree interessate; di verificare e monitorare, il regolare funzionamento e la manutenzione delle vasche di laminazione di Sarno, Angri, Sant’Egidio, Pagani e Nocera; di controllare le attività che dovrebbero essere svolte con continuità dal Consorzio di Bonifica e dalla SMA Campania in materia di prevenzione e gestione del rischio. Agostino Ingenito, questa mattina, è stato nostro ospite in diretta.
Agostino Ingenito su dissesto idrogeologico nell’Agro
