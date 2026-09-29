Disperato uccide nel sonno l’anziana madre, a Pellezzano arrestato un 53enne. Ulteriori dettagli dalle indagini

Prima l’ha strangolata nel sonno, poi è uscito di casa, ha chiamato il 112 e ha raccontato quanto aveva commesso. L’omicidio di Maria Barone, di 85 anni, è avvenuto nella notte tra domenica e lunedì a Pellezzano. Arrestato il figlio 53enne Antonio Durante.
La Procura di Salerno ritiene che alla base dell’omicidio ci siano “pregressi dissidi familiari”. Pare, infatti, che Durante non abbia più retto il peso della gestione familiare, compiendo un gesto di estrema disperazione: da tempo il 53enne si occupava dell’anziana madre, non più autosufficiente, e del fratello maggiore, fragile e affetto da gravi problemi di salute.
La donna, a quanto pare, da anni non usciva di casa. Il primogenito, tra l’altro, era in casa al momento della tragedia e nelle ore successive è stato preso in carico dai servizi sociali del Comune di Pellezzano e dal personale del 118. Il 53enne, dopo aver chiamato il 112, è stato rintracciato e fermato poco dopo dai carabinieri mentre vagava a piedi tra le strade del paese. In casa avrebbe lasciato anche dei soldi, quasi 5mila euro, pare destinati ai funerali della madre e all’assistenza del fratello maggiore.
“Di fronte a un dolore tanto grande, rivolgo a tutti un invito al silenzio, al rispetto e alla responsabilità”, ha scritto sui social il sindaco di Pellezzano, Francesco Morra che ha rivolto un messaggio di vicinanza e cordoglio ai familiari. Questa mattina, ne abbiamo parlato anche con il collega de La città di Salerno, Domenico Gramazio.
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Domenico Gramazio su tragedia a Pellezzano
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