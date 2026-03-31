Discriminazioni sul lavoro, intesa della Uil Campania con Arcigay e Arci. Il commento di Patrizia Spinelli

31/03/2026 Attualità, Primo Piano Nessun commento
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Il sindacato Uil-Campania, Arci e Arcigay hanno firmato un protocollo d’intesa per prevenire e contrastare le discriminazioni sui luoghi di lavoro legati all’etnia, alla disabilità, all’identità di genere e all’orientamento sessuale segnalati da lavoratrici e lavoratori.

Un’intesa che parte dalla constatazione che una persona su cinque ha subito discriminazioni sui luoghi di lavoro di tipo sessuale, il 40% delle persone gay, bisessuali o migranti è stata ghettizzata o ha subito uno svantaggio, e poi ancora, isolamento, bullismo, molestie verbali o fisiche fino a veri e propri ostacoli per gli avanzamenti di carriera, demansionamenti, disparità salariali e licenziamenti.

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Nel protocollo è inserita anche la condivisione e il lancio di campagne di comunicazione e sensibilizzazione sul tema. Per commentare l’iniziativa è intervenuta in diretta Patrizia Spinella, segretario generale della Fenal-Uil- Salerno.
Ascolta
Patrizia Spinelli su discriminazioni sui luoghi di lavoro
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.

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AUTORE

Pino D'Elia

La radio è stata da sempre la mia passione iniziando l'esperienza da giovanissimo con un programma su una piccola radio del mio paese. È diventato il mio lavoro quando sono approdato a Radio Alfa nel 1991. Giornalista professionista dal 2010, conduco programmi di informazione e approfondimento. Nel tempo libero amo scoprire posti nuovi soprattutto piccoli borghi da fotografare. Amo le commedie teatrali e i documentari sulla natura e la scienza.

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