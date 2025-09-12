Disagio giovanile, 8 ragazzi su 10 sono in difficoltà. A Salerno, in campo gli esperti con il progetto GiovaMenti

Otto adolescenti su dieci hanno forti disagi spesso nascosti o mascherati con comportamenti non decodificati dagli adulti.
È la ricerca sulla base della quale si muove il progetto GiovaMenti, selezionato da Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile e presentato ieri a Salerno.
Nell’ambito del progetto, saranno attivati sei poli sentinella (sportivo, scolastico, familiare, pastorale, clinico, sociale) in cui verranno avviate attività socializzanti e di supporto psicosociale.
Autolesionismo, isolamento, disturbi alimentari, bullismo, depressione, consumo di droghe, alcol sono solo alcune delle problematiche che nascondono un disagio profondo tra i giovanissimi, campanelli di allarme che non possono e non devono essere sottovalutati.
“I disagi spesso nascono all’interno delle famiglie, in quelle connotate dall’assenza dei genitori o di genitori incapaci a cogliere il malessere. La mancanza di dialogo tende a innescare la miccia che, col passare del tempo, dà luogo alla nascita del vero e proprio problema”. Lo ha confermato in diretta a Radio Alfa, la responsabile del progetto, Stefania Pirazzo.
