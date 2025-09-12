Disagio giovanile, 8 ragazzi su 10 sono in difficoltà. A Salerno, in campo gli esperti con il progetto GiovaMenti

12/09/2025 Attualità, Cultura, Primo Piano Nessun commento

Otto adolescenti su dieci hanno forti disagi spesso nascosti o mascherati con comportamenti non decodificati dagli adulti.

È la ricerca sulla base della quale si muove il progetto GiovaMenti, selezionato da Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile e presentato ieri a Salerno. 

Ristorante Pizzeria La Terrazza, qualità e passione dal 1990
Nola Ferramenta Sala Consilina Salerno Colleferro Promozione

Nell’ambito del progetto, saranno attivati sei poli sentinella (sportivo, scolastico, familiare, pastorale, clinico, sociale) in cui verranno avviate attività socializzanti e di supporto psicosociale.

Autolesionismo, isolamento, disturbi alimentari, bullismo, depressione, consumo di droghe, alcol sono solo alcune delle problematiche che nascondono un disagio profondo tra i giovanissimi, campanelli di allarme che non possono e non devono essere sottovalutati.

“I disagi spesso nascono all’interno delle famiglie, in quelle connotate dall’assenza dei genitori o di genitori incapaci a cogliere il malessere. La mancanza di dialogo tende a innescare la miccia che, col passare del tempo, dà luogo alla nascita del vero e proprio problema”. Lo ha confermato in diretta a Radio Alfa, la responsabile del progetto, Stefania Pirazzo.

Ascolta
disagio giovanile
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.

Unisciti gratis al canale WhatsApp di Radio Alfa, per ricevere le nostre notizie in tempo reale. Ci trovi anche su Google News.
Se trovi interessante questo articolo, condividilo sui tuoi social e segui Radio Alfa anche su FacebookInstagram, X e YouTube.
Non esitare a lasciare un tuo commento ai nostri articoli.

 
Banca di Credito Cooperativo Monte Pruno

Super Fibra 1000 Mega Open Fiber

AUTORE

Ersilia Gillio

Ho iniziato la mia avventura nel mondo del giornalismo nel 1991. Sono entrata a far parte della famiglia di Radio Alfa nel 1998. Giornalista professionista e laureata in Giurisprudenza, sono autrice di diversi studi sul territorio salernitano e di un romanzo sul bullismo. Ho una profonda passione per il cinema, la musica, la cucina e un amore incondizionato per la mia terra e la famiglia.

Notizie correlate

Lascia un Commento