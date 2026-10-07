Disagi senza fine nei trasporti in provincia di Salerno, la Fit Cisl chiede alla Regione di sbloccare il contratto di servizio. Il punto con Diego Corace

Nuovo intervento del sindacato dei trasporti FIT‑CISL Salerno sulle gravi criticità che stanno colpendo il Trasporto Pubblico Locale della provincia, aggravando i disagi di studenti, pendolari e lavoratori. La situazione attuale non è più accettabile: la riduzione delle corse, le sospensioni improvvise e l’utilizzo di mezzi non idonei stanno compromettendo un servizio essenziale per la mobilità del territorio.
La Fit fa presente che oggi i circa 28 milioni di chilometri destinati al Trasporto pubblico locale della provincia di Salerno risultano distribuiti tra una moltitudine di aziende, con una frammentazione che impedisce qualsiasi forma di coordinamento, programmazione e integrazione delle linee. Il risultato è un servizio disomogeneo, poco affidabile e incapace di rispondere alla domanda crescente, soprattutto nelle aree interne e nei poli scolastici.
Inoltre la FIT‑CISL denuncia da mesi che il mancato affidamento del Lotto 1 all’azienda risultata vincitrice della gara regionale sta producendo effetti gravissimi: le aziende aggiudicatarie non possono investire su infrastrutture, officine e nuovi autobus; non è possibile programmare assunzioni, stabilizzazioni o riorganizzazioni del personale; il sistema resta in una fase di precarietà che impedisce ogni forma di sviluppo.
Serve anche un contratto di servizio moderno, unico e pienamente operativo. Ne è convinto Diego Corace, segretario provinciale FIT-CISL Salerno che questa mattina è intervenuto in diretta. Si attende una risposta dalla Regione Campania.
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Diego Corace ancora caos nel TPL
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