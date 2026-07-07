Disagi per il Frecciarossa nel Cilento. Proteste dei pendolari, turisti e operatori turistici. Il punto con Marchetti del Codacons

Disagi per il Frecciarossa nel Cilento. Proteste dei pendolari, turisti e operatori turistici. Il punto con l’Avv. Matteo Marchetti presidente del Codacons Campania.
Solo qualche settimana fa, la notizia del ripristino del treno FRECCIAROSSA n. 9515 delle 7:10 che da MILANO CENTRALE arrivava a Sapri, con soste ad Agropoli, Vallo, Pisciotta, Palinuro, Centola, Marina di Camerota e Sapri. Le stesse tratte erano servite dal FRECCIAROSSA 9552 diretto a MILANO CENTRALE con partenza alle ore 16:00. Purtroppo però ad oggi nel sistema di Rete Ferroviaria italiana il treno 9515 da Milano a Sapri c’è venerdì, sabato e domenica dal 19/06 al 27/09, con partenza alle 7:10 ed arrivo a Sapri alle 14:37, ma su TRENITALIA, all’atto della prenotazione c’è l’offerta con un cambio però, ed il cambio si fa a Salerno. “Pendolari, turisti ed operatori dei servizi turistici sono sul piede di guerra” afferma l’Avv. Matteo Marchetti presidente del Codacons Campania, oggi nostro ospite
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Marchetti su RFI
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