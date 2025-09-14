Disabile in carrozzina accoltellato da un giovane in strada ad Eboli

14/09/2025 Cronaca Nessun commento
Gruppo BCC ICCREA Magna Grecia

Indagini in corso ad Eboli su quanto accaduto intorno alla mezzanotte.

Un cittadino disabile, mentre stava attraversando via Scocozza, in centro, sulla carrozzina elettrica, sarebbe stato aggredito e ferito. Secondo le prime ricostruzioni, un giovane si sarebbe avvicinato a lui per infastidirlo e, dopo averlo colpito al volto, lo ha ferito con un fendente all’altezza dell’orecchio.

Ristorante Pizzeria La Terrazza, qualità e passione dal 1990
Gruppo BCC ICCREA Magna Grecia

Soccorso dai passanti e dal 118, è stato trasportato in ospedale.

La ferita, ha richiesto alcuni punti di sutura. Indagano i carabinieri.

Unisciti gratis al canale WhatsApp di Radio Alfa, per ricevere le nostre notizie in tempo reale. Ci trovi anche su Google News.
Se trovi interessante questo articolo, condividilo sui tuoi social e segui Radio Alfa anche su FacebookInstagram, X e YouTube.
Non esitare a lasciare un tuo commento ai nostri articoli.

Banca di Credito Cooperativo Monte Pruno

Super Fibra 1000 Mega Open Fiber

AUTORE

Pierpaolo Fasano

Giornalista pubblicista dal 2014, anno in cui ho iniziato a lavorare per Radio Alfa dopo un'esperienza biennale come autore per Radio KissKiss e prima ancora come speaker per Unis@und Webradio. Laureato e specializzato in Lettere Moderne dal 2011, svolgo anche la professione di docente. Le mie passioni: musica e lettura.

Notizie correlate

Lascia un Commento