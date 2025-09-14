Disabile in carrozzina accoltellato da un giovane in strada ad Eboli

Indagini in corso ad Eboli su quanto accaduto intorno alla mezzanotte.
Un cittadino disabile, mentre stava attraversando via Scocozza, in centro, sulla carrozzina elettrica, sarebbe stato aggredito e ferito. Secondo le prime ricostruzioni, un giovane si sarebbe avvicinato a lui per infastidirlo e, dopo averlo colpito al volto, lo ha ferito con un fendente all’altezza dell’orecchio.
Soccorso dai passanti e dal 118, è stato trasportato in ospedale.
La ferita, ha richiesto alcuni punti di sutura. Indagano i carabinieri.
