Il direttore del Parco del Cilento replica alla “Viaggiatrice solitaria”. Ecco l’intervista

08/09/2025 Attualità, Cronaca, Politica, Primo Piano Nessun commento

Il direttore del Parco del Cilento replica alla “Viaggiatrice solitaria”.

A Radio Alfa abbiamo raccolto la denuncia della cosiddetta “Viaggiatrice solitaria” che, amante del Cilento, da tempo ha notato l’avanzare incontrollato di inciviltà e di degrado del territorio.

Nola Ferramenta Sala Consilina Salerno Colleferro Promozione
Ristorante Pizzeria La Terrazza, qualità e passione dal 1990

La donna, la signora Tina Nuvoletta, ha attivato una raccolta firme da indirizzare all’Ente Parco Nazionale del Cilento Vallo di Diano e Alburni per impegnarlo ad intervenire, al più presto, per salvaguardare il territorio e le sue bellezze. Ne abbiamo parlato con il direttore dell’Ente Parco, Gregorio Romano.
Ascolta
Romano su Parco
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.

Unisciti gratis al canale WhatsApp di Radio Alfa, per ricevere le nostre notizie in tempo reale. Ci trovi anche su Google News.
Se trovi interessante questo articolo, condividilo sui tuoi social e segui Radio Alfa anche su FacebookInstagram, X e YouTube.
Non esitare a lasciare un tuo commento ai nostri articoli.

 
Banca di Credito Cooperativo Monte Pruno

Super Fibra 1000 Mega Open Fiber

AUTORE

Lorenzo Peluso

Autore di alcuni saggi sui conflitti in Asia e Medio Oriente, giornalista embedded in Afghanistan, Iraq, Libano e Kosovo, da alcuni anni faccio parte della Redazione di Radio Alfa. Giornalista professionista e speaker, conferenziere ed esperto in politica estera, sono curatore del blog personale su Facebook "OreDodici di Lorenzo Peluso".

Notizie correlate

Lascia un Commento