Il direttore del Parco del Cilento replica alla “Viaggiatrice solitaria”. Ecco l’intervista

Il direttore del Parco del Cilento replica alla “Viaggiatrice solitaria”.
A Radio Alfa abbiamo raccolto la denuncia della cosiddetta “Viaggiatrice solitaria” che, amante del Cilento, da tempo ha notato l’avanzare incontrollato di inciviltà e di degrado del territorio.
La donna, la signora Tina Nuvoletta, ha attivato una raccolta firme da indirizzare all’Ente Parco Nazionale del Cilento Vallo di Diano e Alburni per impegnarlo ad intervenire, al più presto, per salvaguardare il territorio e le sue bellezze. Ne abbiamo parlato con il direttore dell’Ente Parco, Gregorio Romano.
Ascolta
Romano su Parco
