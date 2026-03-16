Il Direttore Generale di Iccrea Banca, Mauro Pastore ospite del Consiglio di Amministrazione di Banca Campania Centro

Un momento di confronto diretto e di grande valore strategico quello che si è svolto venerdì scorso durante la riunione del Consiglio di Amministrazione di Banca Campania Centro, che ha avuto il piacere di ospitare Mauro Pastore, Direttore Generale di Iccrea Banca, la capogruppo del Gruppo Bancario Cooperativo a cui aderisce l’istituto.
L’incontro si inserisce in un percorso di dialogo e collaborazione istituzionale delineato dal Consiglio di Amministrazione della banca e condiviso con la capogruppo, con l’obiettivo di rafforzare momenti qualificati di confronto diretto sui principali temi di scenario, sulle strategie del Gruppo e sui presìdi di governo, controllo e gestione dei rischi. Un percorso che, a febbraio, aveva già visto la presenza a Battipaglia del Vice Direttore Generale Francesco Romito, nell’ambito di una più ampia iniziativa finalizzata a consolidare il dialogo istituzionale tra la banca e il Gruppo.
Nel corso della riunione di venerdì, il Direttore Generale Mauro Pastore ha illustrato ai componenti del CdA le strategie e le linee di indirizzo del Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea per il prossimo futuro, soffermandosi sul lavoro in corso a livello di Gruppo, sulle prospettive evolutive del sistema del credito cooperativo e sul ruolo strategico delle Banche di Credito Cooperativo nel sostegno allo sviluppo dei territori. Il confronto si è sviluppato in un clima di grande attenzione e partecipazione, i membri del Consiglio di Amministrazione hanno infatti posto domande e condiviso riflessioni sulle principali dinamiche del settore e sulle prospettive delle comunità locali, ricevendo risposte puntuali e approfondite.
“La presenza del Direttore Generale Pastore – ha dichiarato il Presidente di Banca Campania Centro, Camillo Catarozzo – rappresenta un segnale importante di attenzione e vicinanza della capogruppo verso la nostra banca e verso il ruolo che le Bcc svolgono nei rispettivi territori. Questo incontro dà ulteriore forza a un percorso di confronto che abbiamo voluto promuovere con convinzione e che, tappa dopo tappa, sta confermando una piena sintonia di visione e di obiettivi. Per noi è fondamentale continuare a crescere in stretta connessione con il Gruppo Iccrea, mantenendo saldi i valori della cooperazione e rafforzando ogni giorno la capacità del credito cooperativo di accompagnare lo sviluppo delle comunità di cui siamo espressione”.
“Il confronto con il Direttore Generale Pastore – ha dichiarato il Direttore Generale della banca, Mario Cuoco – è stato particolarmente utile per approfondire le priorità strategiche del Gruppo e per condividere le principali direttrici operative su cui le Bcc sono chiamate a lavorare nei prossimi mesi. Momenti di dialogo diretto come questo permettono di rafforzare il coordinamento con la capogruppo e di valorizzare, al tempo stesso, la conoscenza dei territori e delle comunità che costituisce uno dei punti di forza delle banche di credito cooperativo.”
L’incontro conferma dunque la piena sintonia tra Banca Campania Centro e il Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea, in un percorso condiviso volto a rafforzare il ruolo delle Bcc come banche di comunità, capaci di coniugare solidità, innovazione e radicamento territoriale.
Banca Campania Centro ribadisce così il proprio impegno a operare in stretta collaborazione con la capogruppo per contribuire allo sviluppo del credito cooperativo e alla crescita economica e sociale dei territori di cui la banca è espressione.
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