Dipendenti della Team Service a rischio perdita di lavoro, la testimonianza 

C’è preoccupazione tra i dipendenti della cooperativa Team Service, l’azienda che per conto dell’Asl Salerno gestisce i servizi  di pulizia e logistica presso alcuni ospedali della provincia di Salerno: Nocera Inferiore, Battipaglia, Roccadaspide, Polla e Sapri.

Il personale è in stato di mobilitazione a causa di un imminente piano di riorganizzazione che potrebbe comportare una drastica riduzione delle ore lavorative e, nello scenario più critico, la perdita di numerosi posti di lavoro.

Abbiamo raccolto la testimonianza di un lavoratore, Giuseppe.

