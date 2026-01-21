Dipendenti della Team Service a rischio perdita di lavoro, la testimonianza 

C’è preoccupazione tra i dipendenti della cooperativa Team Service, l’azienda che per conto dell’Asl Salerno gestisce i servizi di pulizia e logistica presso alcuni ospedali della provincia di Salerno: Nocera Inferiore, Battipaglia, Roccadaspide, Polla e Sapri.
Il personale è in stato di mobilitazione a causa di un imminente piano di riorganizzazione che potrebbe comportare una drastica riduzione delle ore lavorative e, nello scenario più critico, la perdita di numerosi posti di lavoro.
Abbiamo raccolto la testimonianza di un lavoratore, Giuseppe.
Ascolta
giuseppe su team service
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.
|Unisciti gratis al canale WhatsApp di Radio Alfa, per ricevere le nostre notizie in tempo reale. Ci trovi anche su Google News.
Se trovi interessante questo articolo, condividilo sui tuoi social e segui Radio Alfa anche su Facebook, Instagram, X e YouTube.
Non esitare a lasciare un tuo commento ai nostri articoli.