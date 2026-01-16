Dimissioni di Vincenzo Napoli. A Radio Alfa il commento del segretario provinciale di Forza Italia e consigliere regionale, Roberto Celano

Il sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli, si e’ dimesso. A Radio Alfa il commento del segretario provinciale di Forza Italia e consigliere regionale, Roberto Celano
Il primo cittadino ha protocollato, nel primo pomeriggio di oggi, le sue dimissioni dalla carica. Come prevede il Tuel, le dimissioni diventano efficaci e irrevocabili trascorso il termine di 20 giorni dalla loro presentazione al Consiglio. Una decisione che ha scatenato critiche e polemiche da parte delle opposizioni.
“Le dimissioni del sindaco di Salerno rappresentano forse il segnale più chiaro, negli ultimi anni, di una città piegata a logiche che nulla hanno a che fare con l’interesse collettivo”. Lo ha riferito Roberto Celano, segretario provinciale di Forza Italia e consigliere regionale, commentando l’uscita di scena del primo cittadino.
Ecco il commento in diretta a Radio Alfa del segretario provinciale di Forza Italia e consigliere regionale, Roberto Celano
