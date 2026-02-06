Dimissioni del sindaco di Salerno divenute irrevocabili, Vincenzo Panico nominato il commissario prefettizio

06/02/2026 Politica Nessun commento
Banca di Credito Cooperativo Monte Pruno

Il Prefetto di Salerno Francesco Esposito, preso atto che le dimissioni dalla carica di Sindaco di Salerno, presentate da Vincenzo Napoli il 16 gennaio, sono divenute efficaci ed irrevocabili poiché è trascorso il termine di 20 giorni senza che  siano state revocate, ha disposto stamattina la sospensione del Consiglio comunale di Salerno e ha dato avvio al suo scioglimento.

Per la provvisoria gestione dell’Ente, con il provvedimento di sospensione è stato nominato Commissario prefettizio il Prefetto a riposo Vincenzo Panìco.

Nola Ferramenta Sala Consilina Salerno Colleferro

73 anni, Nato a Marigliano in provincia di Napoli, laureato in giurisprudenza, Panìco è entrato a far parte della Carriera Prefettizia nel 1982 ed ha ricoperto numerosi incarichi di prestigio. Prefetto di Crotone nel 2010, Presidente della Commissione Straordinaria del Comune di Reggio Calabria, Capo Segreteria del Dipartimento di  Pubblica Sicurezza del Ministero dell’Interno e Commissario per il coordinamento delle iniziative di solidarietà per le vittime dei  reati di tipo mafioso e dei reati intenzionali violenti. Ha chiuso la sua lunga carriera prestando servizio presso la Presidenza del  Consiglio dei Ministri dal 2018 al 2021.

Unisciti gratis al canale WhatsApp di Radio Alfa, per ricevere le nostre notizie in tempo reale. Ci trovi anche su Google News.
Se trovi interessante questo articolo, condividilo sui tuoi social e segui Radio Alfa anche su FacebookInstagram, X e YouTube.
Non esitare a lasciare un tuo commento ai nostri articoli.

 
Super Fibra 1000 Mega Open Fiber

AUTORE

Pierpaolo Fasano

Giornalista pubblicista dal 2014, anno in cui ho iniziato a lavorare per Radio Alfa dopo un'esperienza biennale come autore per Radio KissKiss e prima ancora come speaker per Unis@und Webradio. Laureato e specializzato in Lettere Moderne dal 2011, svolgo anche la professione di docente. Le mie passioni: musica e lettura.

Lascia un Commento