Dimissioni del sindaco di Salerno divenute irrevocabili, Vincenzo Panico nominato il commissario prefettizio

Il Prefetto di Salerno Francesco Esposito, preso atto che le dimissioni dalla carica di Sindaco di Salerno, presentate da Vincenzo Napoli il 16 gennaio, sono divenute efficaci ed irrevocabili poiché è trascorso il termine di 20 giorni senza che siano state revocate, ha disposto stamattina la sospensione del Consiglio comunale di Salerno e ha dato avvio al suo scioglimento.
Per la provvisoria gestione dell’Ente, con il provvedimento di sospensione è stato nominato Commissario prefettizio il Prefetto a riposo Vincenzo Panìco.
73 anni, Nato a Marigliano in provincia di Napoli, laureato in giurisprudenza, Panìco è entrato a far parte della Carriera Prefettizia nel 1982 ed ha ricoperto numerosi incarichi di prestigio. Prefetto di Crotone nel 2010, Presidente della Commissione Straordinaria del Comune di Reggio Calabria, Capo Segreteria del Dipartimento di Pubblica Sicurezza del Ministero dell’Interno e Commissario per il coordinamento delle iniziative di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso e dei reati intenzionali violenti. Ha chiuso la sua lunga carriera prestando servizio presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri dal 2018 al 2021.
|Unisciti gratis al canale WhatsApp di Radio Alfa, per ricevere le nostre notizie in tempo reale. Ci trovi anche su Google News.
Se trovi interessante questo articolo, condividilo sui tuoi social e segui Radio Alfa anche su Facebook, Instagram, X e YouTube.
Non esitare a lasciare un tuo commento ai nostri articoli.