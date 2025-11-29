Dignità e tutele per i giornalisti. Il punto con il presidente dell’Ordine della Campania Ottavio Lucarelli

Ieri il Sindacato unitario giornalisti della Campania è sceso in piazza, al largo Berlinguer a Napoli, per chiedere dignità, tutele e un contratto che manca da dieci anni.
Insieme alla segretaria Geppina Landolfo e al presidente Pietro Treccagnoli, hanno manifestato il direttivo del Sugc, il segretario aggiunto della Fnsi Claudio Silvestri, e l’Ordine dei giornalisti della Campania con il presidente Ottavio Lucarelli, il consigliere Gerardo Ausiello e il consigliere nazionale Antonio Sasso. Presenti anche il segretario generale della Cgil Campania Nicola Ricci. Ha partecipato anche Geppino Fiorenza della Fondazione Giancarlo Siani. Hanno portato la loro testimonianza il giornalista sotto scorta Mimmo Rubio e il capocronista di Fanpage Ciro Pellegrino, tra i cronisti italiani spiati con il software Paragon. Ne abbiamo parlato in diretta con il presidente dell’Ordine dei giornalisti della Campania Ottavio Lucarelli
Ascolta
Lucarelli su stampa
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.
|Unisciti gratis al canale WhatsApp di Radio Alfa, per ricevere le nostre notizie in tempo reale. Ci trovi anche su Google News.
Se trovi interessante questo articolo, condividilo sui tuoi social e segui Radio Alfa anche su Facebook, Instagram, X e YouTube.
Non esitare a lasciare un tuo commento ai nostri articoli.