È di tre arresti e tre denunce, il bilancio di un’operazione contro la diffusione di materiale pedopornografico sul web condotta dalla Polizia.
Gli indagati sono tutti residenti in Campania. I tre uomini arrestati hanno un’età compresa tra i 40 e i 78 anni; due sono residenti in provincia di Salerno, uno in provincia di Avellino.
L’operazione, coordinata dalle Procura della Repubblica di Salerno e Potenza, è stata avviata a gennaio ed è stata condotta in modalità sotto copertura negli ambienti virtuali frequentati da soggetti dediti allo scambio e alla diffusione di materiale pedopornografico e che utilizzavano anche sofisticate tecniche per eludere la loro identificazione.
Nel corso delle indagini sono state individuate e monitorate diverse piattaforme utilizzate per il caricamento, la conservazione e la condivisione di migliaia di file dal contenuto pedopornografico. E’ stato possibile ricostruire le identità digitali degli utilizzatori e risalire a insospettabili professionisti e padri di famiglia.
Nel corso delle perquisizioni nelle loro abitazioni, sono stati trovati i dispositivi informatici utilizzati, all’interno dei quali sono state individuate le applicazioni usate per caricare e scambiare il materiale pedopornografico.
Scovato un ingente quantitativo di immagini e video pedopornografici, compresi contenuti raffiguranti gravissimi abusi ai danni di bambini in tenerissima età.
|Unisciti gratis al canale WhatsApp di Radio Alfa, per ricevere le nostre notizie in tempo reale. Ci trovi anche su Google News.
Se trovi interessante questo articolo, condividilo sui tuoi social e segui Radio Alfa anche su Facebook, Instagram, X e YouTube.
Non esitare a lasciare un tuo commento ai nostri articoli.