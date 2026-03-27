Difendere l’ambiente e presentare il pianeta, gli obiettivi dell’Accademia Kronos Salerno. Ospite il presidente Alfonso De Bartolomeis

27/03/2026 Attualità, Primo Piano Nessun commento
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Promuovere e sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza della sostenibilità ambientale, la biodiversità e la tutela degli animali: sono gli obiettivi dell’Associazione Accademia Kronos Salerno che quest’anno compie dieci anni di attività e li festeggia presso la sede di San Leonardo a Salerno.

Lo ha ricordato il presidente Alfonso De Bartolomeis, nel corso della lunga intervista su tematiche ambientali rilasciata a Radio Alfa.

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Ha parlato del profondo amore e rispetto per la natura che anima i tanti volontari e dell’impegno quotidiano, in collaborazione con le forze dell’ordine, per prevenire e reprimere illeciti ambientali.

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AUTORE

Annavelia Salerno

Ho iniziato la mia esperienza giornalistica curando inizialmente l'ufficio stampa per enti e manifestazioni e successivamente collaborando con testate giornalistiche ed emittenti televisive. Giornalista professionista e direttore responsabile della testata giornalistica "Voci dal Cilento", dal 2007 sono entrata nella grande famiglia di Radio Alfa ricoprendo il ruolo di conduttrice e giornalista.

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