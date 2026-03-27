Difendere l’ambiente e presentare il pianeta, gli obiettivi dell’Accademia Kronos Salerno. Ospite il presidente Alfonso De Bartolomeis

Promuovere e sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza della sostenibilità ambientale, la biodiversità e la tutela degli animali: sono gli obiettivi dell’Associazione Accademia Kronos Salerno che quest’anno compie dieci anni di attività e li festeggia presso la sede di San Leonardo a Salerno.
Lo ha ricordato il presidente Alfonso De Bartolomeis, nel corso della lunga intervista su tematiche ambientali rilasciata a Radio Alfa.
Ha parlato del profondo amore e rispetto per la natura che anima i tanti volontari e dell’impegno quotidiano, in collaborazione con le forze dell’ordine, per prevenire e reprimere illeciti ambientali.
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