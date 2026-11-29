Importante riconoscimento per la Dieta Mediterranea. L’ONU ha sancito che il suo compleanno, il 16 novembre, sia una data “internazionale”.
Per l’occasione una delegazione di tutti i Paesi che si affacciano sul Mediterraneo e che hanno, come patrimonio comune, lo stile di vita, si sono incontrati all’ONU.
C’era anche Giovanna Voria che oggi ci ha raccontato quella bellissima emozione.
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diera mediterranea
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