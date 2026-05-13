Dieci anni per una sentenza di assoluzione. La storia di Paolo Russomando, ex sindaco di Giffoni Valle Piana

Paolo Russomando è stato assolto anche in appello dalle accuse di peculato “perché il fatto non sussiste”.
L’ex sindaco di Giffoni Valle Piana ed ex consigliere provinciale Paolo Russomando era accusato di aver utilizzato impropriamente la carta di credito della società Gal, spendendo oltre i budget consentiti e per scopi non pertinenti con la società. “Dopo 10 anni di una lunga battaglia giudiziaria pretestuosa e senza elementi di prova validi – ha detto Russomando – il Tribunale di Salerno mi ha assolto per la seconda volta in appello confermando il giudizio di primo grado perché il fatto non sussiste”.
Lo sfogo di Paolo Russomando oggi in diretta a Radio Alfa
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Russomando su vicenda giudiziaria
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