Dieci anni per la rivista Diversamente Liberi che ha la redazione all’ICATT. Ospite Fulvio Mesolella

19/03/2026 Attualità, Primo Piano Nessun commento
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Compie dieci anni la rivista Diversamente liberi, che ha la sua redazione nel carcere di Eboli. Dieci anni di inclusione, di opportunità per gli ospiti della struttura, diventati essi stessi redattori del giornale.

Ospite in studio a Radio Alfa, Fulvio Mesolella, uno dei pilastri della rivista, ha ripercorso questi anni, raccontando la mission del progetto editoriale e raccontando i contenuti del nuovo numero

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AUTORE

Annavelia Salerno

Ho iniziato la mia esperienza giornalistica curando inizialmente l'ufficio stampa per enti e manifestazioni e successivamente collaborando con testate giornalistiche ed emittenti televisive. Giornalista professionista e direttore responsabile della testata giornalistica "Voci dal Cilento", dal 2007 sono entrata nella grande famiglia di Radio Alfa ricoprendo il ruolo di conduttrice e giornalista.

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