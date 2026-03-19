Dieci anni per la rivista Diversamente Liberi che ha la redazione all’ICATT. Ospite Fulvio Mesolella

Compie dieci anni la rivista Diversamente liberi, che ha la sua redazione nel carcere di Eboli. Dieci anni di inclusione, di opportunità per gli ospiti della struttura, diventati essi stessi redattori del giornale.
Ospite in studio a Radio Alfa, Fulvio Mesolella, uno dei pilastri della rivista, ha ripercorso questi anni, raccontando la mission del progetto editoriale e raccontando i contenuti del nuovo numero
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