"Dicembre in musica-Le note che curano" all'ospedale Tortora di Pagani, la musica alleata nelle cure. Le considerazioni con Carmela Trezza

L’area attesa dell’Unità Operativa Complessa di Ematologia all’Ospedale “Andrea Tortora” di Pagani, fino al 31 dicembre si trasforma in un luogo di incontro, ascolto e condivisione, animato da musicisti volontari, studenti del Conservatorio, cori e associazioni del territorio. Viene proposta la rassegna “Dicembre in musica-Le note che curano”, una rassegna di concerti mattutini dedicati ai pazienti del Day Hospital, ai loro familiari e agli operatori sanitari, ogni mattina dalle 10.30 alle 12.

L’iniziativa nasce con un obiettivo semplice e profondo: portare la musica dal vivo nel cuore del percorso di cura, creando per pazienti e operatori un’atmosfera natalizia calda, accogliente e familiare.

“La cura non è fatta solo di terapie e protocolli, ma anche di attenzione, ascolto e umanità” ha evidenziato il dottor Catello Califano, direttore dell’Unità di Ematologia.

“Una vera e propria rivoluzione culturale, che spero si possa diffondere anche in altre strutture sanitarie per fare della medicina una vera scienza servizievole, al servizio dell’umano” ha commentato Carmela Trezza, Coordinatrice Infermieristica che questa mattina è stata nostra ospite in diretta.
Carmela Trezza su musica all'ospedale Tortora
