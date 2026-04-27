Dialisi a domicilio fino al trapianto: la storia a lieto fine di un uomo di Sant’Angelo a Fasanella  

Lieto fine per un uomo di Sant’Angelo a Fasanella, che nei mesi scorsi era stato il “paziente zero” del servizio di dialisi a domicilio attivato dall’Asl Salerno, pensato per garantire cure avanzate anche ai cittadini delle aree interne.
Nei giorni scorsi ha ricevuto un trapianto di rene perfettamente riuscito: l’organo ha ripreso subito a funzionare e il paziente potrà ora tornare gradualmente a una vita normale. Il servizio di dialisi a domicilio gli ha permesso di evitare i frequenti e impegnativi spostamenti verso l’ospedale di Eboli, la struttura più vicina per le sedute emodialitiche.
Il progetto, coordinato dalla UOC di Nefrologia di Eboli diretta dal dottor Giuseppe Gigliotti, si inserisce nel modello della “casa come primo luogo di cura” e prevede l’utilizzo del cosiddetto rene artificiale domiciliare, con supporto di teleassistenza e monitoraggio costante.
“Stiamo portando le cure direttamente a casa del paziente”, ha spiegato il direttore generale dell’Asl Salerno, ingegnere Gennaro Sosto, sottolineando l’impegno dell’azienda nel potenziare i servizi territoriali, soprattutto nelle aree meno servite.
Attualmente il servizio può seguire fino a 20 pazienti ed è finanziato attraverso risorse PNRR. Secondo il dottor Gigliotti, la dialisi domiciliare rappresenta un’importante integrazione tra assistenza ospedaliera e cure territoriali, migliorando la qualità della vita dei pazienti e riducendo l’impatto delle terapie più invasive.
Il progetto si rivolge in particolare ai residenti delle aree interne e conferma la direzione dell’Asl Salerno verso un modello di sanità più accessibile, moderna e centrata sul paziente.
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