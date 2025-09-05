Devozione Madonna Nera, sentiero di 60 km tra Caggiano e Viggiano candidato a patrimonio Unesco

Un percorso di circa 60 chilometri che si snoda tra la Campania e la Basilicata, attraversando territori ricchi di storia, spiritualità e bellezze naturali, candidato a diventare anche patrimonio dell’umanità Unesco.
E’ il cammino storico-religioso Caggiano-Viggiano, tra la provincia di Salerno e di Potenza, che vede impegnati, da ieri, circa 40 pellegrini che con fede e devozione, partiti da Caggiano raggiungeranno il Sacro Monte di Viggiano, dove sorge il santuario dedicato alla Madonna Nera, patrona della Basilicata.
I pellegrini giungeranno a destinazione sabato mattina al termine del percorso di 60 km che, da secoli, unisce tradizione, cultura e profonda spiritualità. I pellegrini al termine del viaggio a piedi avranno attraversato i territori di Caggiano, Sant’Angelo le Fratte, Brienza, Sasso di Castalda, Calvello, Marsico Nuovo, Marsicovetere e Viggiano.
Un’esperienza indimenticabile tra paesaggi mozzafiato e sentieri unici per assistere poi alla discesa della Madonna che, ogni prima domenica di settembre, viene trasportata a spalla per 12 chilometri dal santuario sul monte fino al centro cittadino di Viggiano.
