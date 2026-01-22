Deve demolire la sua casa di famiglia. Protagonista il sindaco di Lagonegro, Falabella: “lezione di senso civico”

Una vicenda amministrativa che mette in discussione il peso della funzione pubblica e la vita privata di un sindaco.
E’ storia delicata, complessa, che vede protagonista il sindaco della cittadina di Lagonegro, Salvatore Falabella.
Un immobile ereditato dalla madre, oggetto di attenzione mediatica e di battaglia politica spesso con una narrazione semplificata o addirittura deformata. Una casa da demolire. L’immobile che è il luogo delle radici, della memoria, dell’identità familiare. Tuttavia accettare le conseguenze, nonostante questo comporti un sacrificio personale e doloroso. Un gesto di grande rispetto istituzionale ed una lezione di moralità e senso civico.
Il sindaco Falabella a Radio Alfa oggi ha voluto ricostruire l’intera vicenda
