Detenuti violenti nel carcere di Salerno, ancora diversi episodi

Ancora episodi di violenza all’interno della casa circondariale di Salerno.
L’ultimo episodio risale al 10 settembre scorso. In infermeria, un detenuto in procinto di essere ricoverato ha tentato di aggredire un operatore del 118 senza motivi: nel parapiglia, il medico di guardia ha riportato una contusione alla testa, così come un ispettore di polizia penitenziaria. L’agente che è riuscito a fermare il detenuto esagitato, invece, ha dovuto ricorrere alle cure del Pronto soccorso dove gli sono stati refertati 5 giorni di prognosi.
La denuncia è del consigliere nazionale del sindacato Osapp, Emilio Fattorello, ricordando che in precedenza, il 4 settembre, un gruppo di detenuti agitati, dopo una contestazione di addebiti disciplinari, in segno di protesta non volevano rientrare in sezione, opponendo resistenza.
Il giorno dopo, il 5 settembre, un assistente è stato aggredito e per le lesioni subite è stato affidato al Pronto Soccorso del Ruggi di Salerno con prognosi di 5 giorni. Per Fattorello il penitenziario di Fuorni è in mano ai detenuti. Ritiene critica la gestione del Personale di Polizia Penitenziaria anziano, stanco, demotivato e abbandonato che è in attesa di un Direttore titolare.
L’Osapp, davanti al perdurare silenzio Amministrazione, chiederà udienza al Prefetto e al Procuratore di Salerno, con un dettagliato report, a tutela della sicurezza e legalità nella struttura.
