Destinazione Vallo di Diano, la sfida della Comunità Montana. Ne parliamo con il vicepresidente dell’Ente, Antonio Pagliarulo

La Destinazione Vallo di Diano si impone sulla scena del turismo culturale e archeologico d’eccellenza.
Anche quest’anno la Comunità Montana Vallo di Diano è presente alla XXVIII edizione della Borsa Mediterranea del Turismo Archeologico (BMTA) presso gli spazi del Next – Ex Tabacchificio di Capaccio-Paestum. Il brand Visit Vallo di Diano presenta il percorso tematico “Sulle tracce dell’antico”, che unisce grotte millenarie, villaggi su palafitte, la storica Via Popilia e i musei del territorio. Importante incontro istituzionale dal tema “Vallo di Diano: dalle prime testimonianze ai nuovi orizzonti. Alla riscoperta del nostro patrimonio archeologico come risorsa turistica – culturale”, domani domenica 1 novembre alle ore 10:40. Tra i partecipanti il presidente della Comunità Montana Vittorio Esposito e diversi sindaci del comprensorio. Coordina il tutto il vicepresidente dell’Ente Antonio Pagliarulo, oggi nostro ospite in diretta
Ascolta
Pagliarulo su turismo
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.
|Unisciti gratis al canale WhatsApp di Radio Alfa, per ricevere le nostre notizie in tempo reale. Ci trovi anche su Google News.
Se trovi interessante questo articolo, condividilo sui tuoi social e segui Radio Alfa anche su Facebook, Instagram, X e YouTube.
Non esitare a lasciare un tuo commento ai nostri articoli.