Denunciati due tifosi della Cavese durante il match contro la Salernitana

Due tifosi della squadra di calcio della Cavese sono stati denunciati dalla Polizia a seguito dei controlli effettuati in occasione del derby CAVESE – SALERNITANA, disputato sabato 14 febbraio allo Stadio Lamberti di Cava de’ Tirreni.
Durante la gara, uno dei due era stato trovato, con il volto coperto, nei pressi dello stadio, pur non potendo, essendo destinatario di DASPO; mentre l’altro, controllato dai poliziotti, li ha offesi pesantemente.
Nei confronti del primo tifoso verrà aggravato il provvedimento di DASPO, mentre nei confronti del secondo, già in passato destinatario della stessa misura, verrà emesso un nuovo provvedimento di DASPO.
Sono ancora in corso le indagini per individuare i responsabili dei reati commessi nei giorni precedenti alla gara e nel corso del match.
