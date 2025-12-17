Denuncia choc del sindaco di San Marzano sul Sarno durante l’audizione alla Commissione parlamentare sul rischio idrogeologico

Denuncia choc ieri del sindaco di San Marzano sul Sarno, Andrea Annunziata, nel corso dell’audizione alla commissione parlamentare di inchiesta sul rischio idrogeologico e sismico. Un componente del Consorzio di Bonifica rivolgendosi al vice sindaco di San Marzano avrebbe detto di dire al sindaco di “buttarsi una corda al collo, ovvero di suicidarsi”. A denunciarlo è stato direttamente Andrea Annunziata. Con lui ieri sono stati ascoltati in Commissione anche il sindaco di Scafati, di Sarno e di Angri.

La minaccia al sindaco di San Marzano sarebbe arrivata dopo che  aveva denunciato attività insufficienti e scarse proprio da parte del consorzio di bonifica. Ne abbiamo parlato con il collega Andrea Pellegrino, direttore del quotidiano online L’Ora della Sera.
Andrea Pellegrino su audizione commissione parlamentare
