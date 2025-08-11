Delocalizzazione delle Fonderie Pisano, l’intervento del sindaco Morra

Si terrà dopo la pausa del Ferragosto l’incontro in prefettura richiesto dal comitato Salute e Vita al quale parteciperà anche il sindaco di Pellezzano, Francesco Morra.
Dopo la sentenza della corte europea dei diritti dell’uomo che ha sancito i danni alla salute per i cittadini Morra, si è fatto promotore insieme al comitato Salute e Vita presieduto da Lorenzo Forte di una richiesta di incontro al prefetto di Salerno che si terrà dopo le vacanze estive, quando sarà anche più chiaro il progetto con il quale i Pisano hanno inteso accettare la proposta di variante urbanistica al Puc che consentirebbe loro di destinare il terreno che attualmente ospito il sito produttivo ad edilizia residenziale.
L’intervento ai nostri microfoni del sindaco Morra.
Ascolta
Morra su Fonderie Pisano
