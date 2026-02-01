“Del maiale non si butta via niente”. Quando la preparazione della carne di maiale era una festa per la comunità

C’era un tempo in cui le comunità salernitane si riunivano per lavorare la carne di maiale.

Era una vera e propria festa tra cibo, fuoco e risate. Perchè avere un maiale era una ricchezza enorme. 
Del maiale, d’altronde “non si butta via nulla”. 

Ne abbiamo parlato con la cuoca contadina Lucia Giannattasio   

