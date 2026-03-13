Delia Morinelli, cuciniera dei coniugi Keys fondatori del modello Dieta Mediterranea, protagonista di un volume. In studio Rosa Pepe

E’ dedicato a Delia Morinelli, alla Dieta Mediterranea e ai coniugi Keys l’opera “Delia Morinelli: una vita di tradizioni e resilienza”, il volume scritto da Rosa Pepe, Silvana Del Pezzo, Delia Morinelli, Pasquale Strazzullo, Angelo Notaro, Matteo Furno.
L’opera è dedicata ad una figura centrale della promozione della Dieta Mediterranea: Delia Morinelli è stata la storica “cuciniera” cilentana, colei che, per quarant’anni, è stata il braccio destro dei coniugi Ancel e Margaret Keys, fondatori del modello di vita della “Dieta Mediterranea”, da loro definito come lo strumento più potente per prevenire le malattie della modernità.
Rosa Pepe, coautrice, l’ha incontrata più volte facendosi raccontare aneddoti della sua vita e della vita nel Cilento. E oggi in studio ci ha raccontato di come è nata questa opera.
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