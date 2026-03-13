Delia Morinelli, cuciniera dei coniugi Keys fondatori del modello Dieta Mediterranea, protagonista di un volume. In studio Rosa Pepe

13/03/2026 Attualità, Primo Piano Nessun commento
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E’ dedicato a Delia Morinelli, alla Dieta Mediterranea e ai coniugi Keys l’opera “Delia Morinelli: una vita di tradizioni e resilienza”, il volume scritto da Rosa Pepe, Silvana Del Pezzo, Delia Morinelli, Pasquale Strazzullo, Angelo Notaro, Matteo Furno. 

L’opera è dedicata ad una figura centrale della promozione della Dieta Mediterranea: Delia Morinelli è stata la storica “cuciniera” cilentana, colei che, per quarant’anni, è stata il braccio destro dei coniugi Ancel e Margaret Keys, fondatori del modello di vita della “Dieta Mediterranea”, da loro definito come lo strumento più potente per prevenire le malattie della modernità. 

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Rosa Pepe, coautrice, l’ha incontrata più volte facendosi raccontare aneddoti della sua vita e della vita nel Cilento. E oggi in studio ci ha raccontato di come è nata questa opera.

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AUTORE

Annavelia Salerno

Ho iniziato la mia esperienza giornalistica curando inizialmente l'ufficio stampa per enti e manifestazioni e successivamente collaborando con testate giornalistiche ed emittenti televisive. Giornalista professionista e direttore responsabile della testata giornalistica "Voci dal Cilento", dal 2007 sono entrata nella grande famiglia di Radio Alfa ricoprendo il ruolo di conduttrice e giornalista.

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