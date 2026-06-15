Degrado in Via Boschi a Sala Consilina. Le spiegazioni dell’assessore all’ambiente del Comune, Teresa Paladino 

15/06/2026 Attualità, Cronaca, Primo Piano Nessun commento
Eventi e appuntamenti a Salerno e provincia

La signora Carmela di Sala Consilina ha segnalato alla nostra redazione con un video una situazione di degrado in Via Boschi, in pieno centro. 

La signora ha specificato di rivolgersi a “chi di dovere. Questo video è stato girato in Via Boschi a Sala Consilina, in pieno centro. Una vera e propria giungla. E’ da anni che l’area non viene pulita. Si annidano serpenti, ratti, e animali di qualunque genere. Di sera, quando rientro dal lavoro, li vedo salire sulle pareti delle abitazioni. Adesso il problema principale è che vi è sicuramente la carcassa putrefatta di qualche animale: c’è un cattivo odore insopportabile già di prima mattina”.

Nola Ferramenta Sala Consilina Salerno Colleferro

Sulla vicenda è intervenuta a Radio Alfa in diretta l’assessore all’ambiente del Comune di Sala Consilina, l’avv. Terasa Paladino:

“Premetto che tutte le segnalazioni che arrivano al comune vengono prese in molta considerazione. La signora avrebbe potuto semplicemente fare le sue più che legittime lamentele sia al settore ecologia che alla polizia locale. Tornado alla zona incriminata: solo una parte è di proprietà comunale, ed è stata da poco affidata ad un’associazione che si occuperà anche della pulizia. Il resto è proprietà privata e credo che siano facilmente rintracciabili i proprietari per richiamarli all’ordine. Ribadisco che è nostro dovere garantire il decoro urbano e l’igiene, ma sempre più spesso questioni di diritto privato diventano impropriamente di diritto amministrativo. Giusto per evidenziare che l’amministrazione è molto attenta sul punto e io come assessore all’ambiente e gli uffici siamo sempre a disposizione dei cittadini”
Ascolta
Replica Palasino Sala Consilina
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.

Unisciti gratis al canale WhatsApp di Radio Alfa, per ricevere le nostre notizie in tempo reale. Ci trovi anche su Google News.
Se trovi interessante questo articolo, condividilo sui tuoi social e segui Radio Alfa anche su FacebookInstagram, X e YouTube.
Non esitare a lasciare un tuo commento ai nostri articoli.

 
Super Fibra 1000 Mega Open Fiber

AUTORE

Lorenzo Peluso

Autore di alcuni saggi sui conflitti in Asia e Medio Oriente, giornalista embedded in Afghanistan, Iraq, Libano e Kosovo, da alcuni anni faccio parte della Redazione di Radio Alfa. Giornalista professionista e speaker, conferenziere ed esperto in politica estera, sono curatore del blog personale su Facebook "OreDodici di Lorenzo Peluso".

Lascia un Commento