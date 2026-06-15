Degrado in Via Boschi a Sala Consilina. Le spiegazioni dell’assessore all’ambiente del Comune, Teresa Paladino 

La signora Carmela di Sala Consilina ha segnalato alla nostra redazione con un video una situazione di degrado in Via Boschi, in pieno centro.
La signora ha specificato di rivolgersi a “chi di dovere. Questo video è stato girato in Via Boschi a Sala Consilina, in pieno centro. Una vera e propria giungla. E’ da anni che l’area non viene pulita. Si annidano serpenti, ratti, e animali di qualunque genere. Di sera, quando rientro dal lavoro, li vedo salire sulle pareti delle abitazioni. Adesso il problema principale è che vi è sicuramente la carcassa putrefatta di qualche animale: c’è un cattivo odore insopportabile già di prima mattina”.
Sulla vicenda è intervenuta a Radio Alfa in diretta l’assessore all’ambiente del Comune di Sala Consilina, l’avv. Terasa Paladino:
“Premetto che tutte le segnalazioni che arrivano al comune vengono prese in molta considerazione. La signora avrebbe potuto semplicemente fare le sue più che legittime lamentele sia al settore ecologia che alla polizia locale. Tornado alla zona incriminata: solo una parte è di proprietà comunale, ed è stata da poco affidata ad un’associazione che si occuperà anche della pulizia. Il resto è proprietà privata e credo che siano facilmente rintracciabili i proprietari per richiamarli all’ordine. Ribadisco che è nostro dovere garantire il decoro urbano e l’igiene, ma sempre più spesso questioni di diritto privato diventano impropriamente di diritto amministrativo. Giusto per evidenziare che l’amministrazione è molto attenta sul punto e io come assessore all’ambiente e gli uffici siamo sempre a disposizione dei cittadini”
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Replica Palasino Sala Consilina
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.
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